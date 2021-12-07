В США решилась судьба $56 млрд "создателя биткоина"

Австралийский бизнесмен Крейг Райт, называющий себя создателем биткоина Сатоши Накамото, выиграл суд против Айры Клеймана. Тот утверждал, что первая криптовалюта была создана при помощи его покойного брата Дэвида и требовал половину биткоинов, которые, как считается, принадлежат Накамото, сообщает Обозреватель.

Кошельки "отца" биткоина содержат 1,1 млн BTC. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по курсу на 7 декабря это составляет $56,4 млрд, поэтому в иске речь шла о возмещении $28,2 млрд.

Как сообщает CoinDesk, коллегия присяжных американского штата Флорида решила, что Райт и скончавшийся в 2013 году Дэвид Клейман не были партнерами. Поэтому его брат не имеет права на 550 тыс. биткоинов.

Любопытно, что на суде Райт признал, что дружил с Клейманом, который помог ему отредактировать "белую книгу" биткойна. Но деловыми партнерами они при это не были.

В то же время, австралийца признали виновным в конверсии – присвоении собственности с целью несанкционированного контроля над ней. В связи с этим его обязали возместить компании Клеймана W&K Information Defense Research $100 млн. Такое решение устроило обе стороны.

"Мы безмерно рады, что нашему клиенту, W&K Information Defense Research LLC, было присуждено $100 млн. Это свидетельствует о том, что Крейг Райт неправомерно присвоил активы W&K, связанные с биткоинами" , – заявили представители Клеймана.

Райт сразу сказал, что не собирается подавать апелляцию, назвав вердикт присяжных подтверждением того, что он единолично создал блокчейн Bitcoin.

"Присяжные, очевидно, пришли к выводу, что это и есть я, потому что в противном случае компенсации не было бы" , – сказал он, выйдя из суда.

Однако так и не был дан ответ на вопрос, который волнует криптообщество куда больше: кто же на самом деле Сатоши Накамото? Конкретно эту тему присяжные не рассматривали, но за пять недель, что длился суд, Райт так и не подтвердил наличие у него ключей к кошелькам, которые принадлежат "отцу" биткоина.

В то же время в компании WizSec указали на то, что ни Райт, ни Клейман не имеют отношения к созданию биткоина. Аналитики называют всю историю Крейга Райта полностью выдуманной и утверждают, что истцы "поймали его на слове" и подали в суд.

Стоит отметить, что Айра Клейман судится с Райтом уже не впервые. Предыдущий иск был подан в 2018 году, но тогда он тоже не сумел добиться своего.