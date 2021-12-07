Будущий канцлер Германии высказался о ситуации на границах Украины

Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя ситуацию вокруг Украины, напомнил о принципе нерушимости границ и назвал неприемлемыми угрозы этой стране, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что Шольц сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ в среду, 8 декабря.

"Безопасность и сотрудничество в Европе предусматривают соблюдение принципов, по которым мы договорились в ходе длительных процессов политики разрядки 1970-1980 годов. К этому относится нерушимость границ" , - заявил Шольц на пресс-конференции.

Он добавил, что "мы в Германии, как и везде в Европе, а также в США и других странах, с большой обеспокоенностью смотрим на движение войск, которые мы видим у границ Украины".

"Поэтому должно быть ясно: создание таким образом угрозы Украине было бы неприемлемо" , - заявил Шольц.

Он выразил уверенность, что президент США Джо Байден выразит такую точку зрения в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.