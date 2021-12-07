Укрзализныця запустит дополнительные поезда в Польшу

Акционерное общество "Укрзализныця" назначает 2 дополнительных поезда из Львова в Перемышль (Польша), сообщает УНИАН.

Запуск рейсов состоится 22 декабря 2021 года.

Расписание поездов:

поезд №27/28 будет отправляться со Львова в 19:15 и прибывать в конечную станцию в 21:05. С Перемышля отправление – в 06:56, прибытие во Львов – в 10:32;

поезд №19/20 будет отправляться со Львова в 04:13 и в Перемышль будет прибывать в 6:03. С Перемышля отправление – в 21:50, прибытие во – Львов в 01:26.

Стоимость билетов на данные поезда пока не указывается.

Как отмечает пресс-служба "УЗ", пассажиры могут использовать эти рейсы для пересадки на станции Перемышль, в частности на поезда в Прагу и Берлин.