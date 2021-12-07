В Мариуполе осудили парня, устроившего публичное сожжение флага

Ильичевский районный суд Мариуполя признал 17-летнего юношу виновным в публичном надругательстве над Государственным флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

Об этом сообщила﻿ Донецкая областная прокуратура.

Так, 7 августа 2021 года житель Мариуполя, находясь в лесополосе на территории Кальмиуского района, поджег Государственный флаг Украины, после чего выложил его фото в одной из социальных сетей.

Приговором суда несовершеннолетнему обвиняемому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с испытанием на 1 год.