Правительство ОАЭ вводит новую рабочую неделю

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали первой мусульманской страной, которая отказалась от выходного дня в пятницу. Об этом, со ссылкой на решение правительства ОАЭ, сообщает Корреспондент.

"Выходные дни на неделе продлеваются на полдня, еженедельными выходными становятся суббота и воскресенье, а также половина рабочего дня пятницы. В пятницу официальное рабочее время – 4,5 часа – с 7.30 до 12.00" , – говорится в сообщении.

При этом власти ОАЭ объявили, что пятничная проповедь и молитва в мечетях будут проходить в одно и то же время и будут начинаться с 13.15 по местному времени, обычно пятничная молитва начинается в 11.00 и заканчивается к 13.00. При этом работники госучреждений могут работать в пятницу в удаленном режиме.

Указано, что ОАЭ – первая страна в мире, которая ввела национальную рабочую неделю короче глобальной пятидневной недели.

"Продленные выходные являются частью усилий правительства ОАЭ по улучшению баланса между работой и личной жизнью и повышению социального благополучия, одновременно повышая производительность для повышения экономической конкурентоспособности ОАЭ" , – заявили в правительстве.

Как известно, пятница считается праздничным днем для мусульман, в который положено посещать особую пятничную молитву в мечетях и уделять время близким. Поэтому во всех мусульманских странах пятница является выходным днем, и рабочая неделя начинается с воскресенья.