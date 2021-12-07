В Китае использовали ИИ, чтобы улучшить технику

Исследователи из военно-морского инженерного университета в Ухане использовали ИИ в разработке электромагнитного оружия, сообщает Хайтек.

Авторы новой работы использовали нейросеть, чтобы создать пистолет Гаусса рекордной мощности. Сейчас они работают над электромагнитными пушками для кораблей.

Пушка Гаусса — одна из разновидностей электромагнитного ускорителя масс. Во время работы на проводящие катушки внутри ствола подается короткий и мощный импульс тока, создающий электромагнитное поле — оно разгоняет намагниченный снаряд и выбрасывает его из ствола.

С помощью такого устройства можно вести бесшумную стрельбу с малой отдачей даже в условиях невесомости. Мощность можно увеличивать с помощью удлинения ствола с катушками. Но энергоэффективность пушек Гаусса очень мала: самая мощная портативная винтовка, американская GR-1 Anvil при внушительных размерах обеспечивает энергию выстрела всего 85 джоулей — это примерно, как пневматический пистолет.

Авторы новой работы решили увеличить эффективность оружия с помощью нейросети. Алгоритм предложил исследователям несколько оптимизаций — внешне устройство из винтовки стало пистолетом с длиной ствола всего 12 см, при этом его дульная энергия достигла 150 джоулей. Это сравнимо с огнестрельными винтовками мелкого калибра.

Сейчас китайские исследователи занимаются тем, что применяют ИИ к другим разработкам, чтобы увеличить их эффективность.