ДТП возле Чернигова: появились новые детали аварии (Обновлено)

Перед фурой начали останавливаться авто и ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом. Такую версию причин аварии возле Чернигова, в которой погибли 13 человек, рассказал Иван Артамошин, сообщает Суспільне.

Он прибыл на место буквально через несколько минут после ДТП и вызвал полицию и скорую.

«Водитель фуры мне сообщил, что помнит только то, что перед ним, когда он ехал по этой дороге, начали останавливаться легковые автомобили и его фуру занесло. Дальше был удар – больше ничего не помнит» , – говорит свидетель.

Сообщается, что водитель фуры жив, водитель маршрутного автобуса – погиб.

По информации "Страны﻿", за рулем фуры был Карповец Сергей Борисович, 13.10.1977 года рождения. Родом из села Калиновка Житомирской области.

По предварительным данным, он выехал на встречную полосу, чем и спровоцировал ДТП, отмечает СМИ.

Мэр Борзны Лариса Осадчук рассказала "Сегодня﻿", что один из погибших - водитель маршрутки, ему около 40 лет.

По словам мэра, он был опытным водителем, много лет работал.

"Я сама часто ездила в его автобусе. У него остались жена и, насколько я знаю, двое детей. В этой маршрутке ехала и семья - мама с дочкой. Сейчас их родственница звонит на оба номера и никто не отвечает. В больнице ли они, или погибли - пока не знаем. Несколько лет назад из этой семьи погиб в ДТП на железнодорожном переезде мужчина. В той аварии погибли пятеро. Сейчас родственники поехали в Чернигов узнавать о судьбе этих женщин. О других пострадавших знаю, что в реанимации находится многодетная мама" , - рассказала Осадчук.

Сегодня, 7 декабря, около 7:55, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузовика с микроавтобусом.



Прокурор озвучил предварительную версию аварии – погодные условия.