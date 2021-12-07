Турист, пропавший в горах 3 дня назад, найден мертвым

В горах на Закарпатье спасателями было обнаружено тело мужчины, который 4 декабря уехал кататься на снегоходе и пропал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна, Ужгородского района Закарпатья, во время катания на снегоходе", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что поиски продолжались по сей день.

"Всего привлекалось 90 человек и 33 единиц техники, в частности, от ГСЧС – 55 человек и 12 от техники", – рассказали в службе.

Также сообщается, что для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет МИ-8.