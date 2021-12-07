Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев

Министерство здравоохранения Украины планирует добавить еще одну прививку в национальный календарь вакцинации. Она будет бесплатной для граждан. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на форуме Украина 30, сообщает Корреспондент.

Новая прививка будет от пневмококка, одного из основных возбудителей менингита, среднего отита, синусита, внебольничной пневмонии у детей и взрослых.

"Сегодня в нашем национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить, вовремя проведя вакцинацию… Дополнительно до этих 10 болезней мы планируем добавить пневмококк" , - сообщил министр.

Он отметил, что если бы не пандемия, то прививка от пневмококка, которую будут делать детям, была бы введена в национальный календарь прививок в 2022 году.