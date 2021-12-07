В НАТО провели экстренную встречу для обсуждения ситуации с Украиной

Начальники генеральных штабов вооруженных сил стран НАТО провели виртуальную встречу для обсуждения вызовов в сфере безопасности, стоящих перед Альянсом – в частности, ситуацию, складывающуюся в результате военного наращивания России вокруг Украины и более широких последствий таких действий, сообщает Укринформ.

"30 начальников штабов стран-союзниц собрались 6 декабря на виртуальную встречу Военного комитета для обсуждения вызовов, стоящих перед Альянсом, во всех оперативных пространствах и во всех географических регионах", – говорится в сообщении на сайте НАТО.

Отмечается, что военные руководители НАТО выслушали информацию верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО, а также помощника генерального секретаря по разведке и безопасности.

"Начальники штабов обменялись информацией для достижения общего понимания с целью усиления политики безопасности и обороны Североатлантического союза. Целью встречи было развить прозрачность среди союзников и согласовать текущие действия на национальном и на уровне Альянса", – отмечается в обнародованном сообщении.

Как пояснили в штаб-квартире Альянса, встреча начальников штабов состоялась вне очереди.

"У нас обычно есть несколько регулярных встреч начальников штабов в год, но эта встреча была внеочередной. Да, они обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг границ Украины, но не только ее. Задачей было оценить обстановку в более широком контексте. Потому что если акцентировать внимание только на одной теме военного наращивания вокруг Украины, можно упустить другие важные детали", – отметил в комментарии агентству официальный представитель Альянса.

По информации источника, одной из главных задач этой встречи был обмен информацией и достижение общего понимания ситуации, согласование общей позиции и совместных действий. Такая координация важна, поскольку в этом контексте действия и национальные мероприятия любого из союзников по НАТО могут восприниматься как действия Альянса в целом.

Отвечая на уточняющий вопрос, официальный представитель НАТО подчеркнул, что вчерашняя виртуальная встреча военных руководителей НАТО никоим образом не была связана с подготовкой к переговорам между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным, которые должны пройти уже сегодня.