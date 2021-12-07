В Донецкой области запустили трансляцию российских каналов вместо украинских

Трое жителей Донецка – инженеры вещания, договорились с боевиками из ОРДЛО и запустили в эфир российское вещание вместо украинских каналов. Об этом сообщила﻿ пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что путем незаконного вмешательства в работу оборудования Донецкого филиала концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, злоумышленники прекратили трансляцию на оккупированной территории Донецкой области более 30 украинских теле- и радиоканалов, заменив их "запрещенным российским контентом и каналами фейковых республик".

Впоследствии выяснилось, что в течение 2014-2016 годов трое инженеров средств радио и телевидения в возрасте 37, 49 и 60 лет, договорившись с боевиками, "способствовали деятельности террористической организации и распространяли запрещенное российское вещание".

Фигуранты уведомлены о подозрении в содействии деятельности террористической организации по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).