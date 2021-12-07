"Курс Украины" стал вторым в топ-10 украинских финансовых сайтов

Курсы валют, налоги, бухгалтерские новости и новости компаний — только небольшая часть того, о чем рассказывают украинские финансовые СМИ. В Украине сотни изданий, материалы которых посвящены финансовой тематике, сообщает PRNEWS.IO Research.

Специалисты контент-маркетинговой платформы PRNEWS.IO решили рассказать о самых популярных из них и подготовили топ-10 онлайн-СМИ, которые пишут обо всем, что связано с деньгами.

Составить рейтинг команде платформы помогли данные сервиса SimilarWeb и собственный каталог онлайн-медиа, который насчитывает более 70 тысяч изданий по всему миру. Топ-10 — это срез числа просмотров страниц сайтов за десять месяцев с начала 2021 года.﻿

Первое место топ-10 по праву досталось порталу Минфин (minfin.com.ua). Самый﻿ читаемый ресурс страны о финансах пользователи с января по октябрь посетили более 96 млн. раз. На втором месте рейтинга — основной источник информации обо всем, что связано с курсами валют — Курс (kurs.com.ua﻿). Он набрал 59,27 млн прочтений с начала года. Посещаемость издания, которое заняло третье место — бухгалтерского портала Бухгалтер 911 (buhgalter911.com), — 22,26 млн визитов. На четвертом месте с показателем 17,29 млн просмотров оказался сайт FINANCE.UA (news.finance.ua), а на пятом — ресурс Prostobank.ua: 11,49 млн посещений.

Следующие участники топ-10 расположились так:

Бухгалтер.com.ua (buhgalter.com.ua) — 10,6 млн визитов;

ДеньгиUA (dengi.ua) — 10,28 млн;

Экономические Новости (enovosty.com) — 9,096 млн;

Лига.Финансы (finance.liga.net) — 7,389 млн;

InVenture (inventure.com.ua) — 2,832 млн.

*В исследовании приняли участие сайты из каталога платформы по размещению пресс-релизов PRNEWS.IO соответствующей тематики, данные о которых базируются на аналитике SimilarWeb. Период — с января по октябрь 2021 г.