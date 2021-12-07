В Днепре отменили ограничения на льготный проезд в маршрутках

В Днепре с 7 декабря, в связи с отменой "красных" карантинных запретов, были отменены ограничения на льготный проезд в общественном транспорте, сообщает Депо.

Такое решение приняла специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня.

Бесплатный проезд льготников в маршрутках и электротранспорте в Днепре был разрешен только с 10:00 до 15:00.

Также в общественном транспорте Днепра официально разрешили перевозить стоящих пассажиров в количестве 50% от количества стояночных мест, которые предусмотрены технической способностью транспортного средства.