В Украине запускают медстрахование
Во вторник, 7 декабря, в Министерстве здравоохранения Украины был подписан меморандум для внедрения пилотного проекта добровольного фармакологического медицинского страхования.
Об этом написал глава Минздрава Виктор Ляшко.
"Пилотный проект по фармакологическому страхованию - это возможность уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет за счет добровольного медицинского страхования", - сообщил Ляшко.
Фармакологическое страхование запускается в Ровно, Сумах, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве.
Как это будет работать
Компенсацию можно будет получить за лекарство, которое назначается во время амбулаторного лечения. Речь идет о препаратах, которые не входят в программу "Доступные лекарства", соответственно, государство их стоимость не возмещает.
Для того чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и известить об этом своего врача.
Пациент будет платить 120 грн в месяц и получит возможность использовать страховую сумму в 20 тыс. грн в случае назначения лекарств, которые не входят в программу «Доступные лекарства».
Чтобы получить лекарство по страховому полису в случае болезни, пациент приходит к врачу, обследуется, получает рецепт на лекарство. Препараты, входящие в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке.
Пациент получает сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарство. Оплата лекарства страховой компанией производится автоматически, без привлечения пациента или врача.
Программа "Доступные лекарства" расширилась
Теперь в программу включено 466 лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, профилактики инсультов и инфарктов, бронхиальной астмы, эпилепсии, расстройств психики и поведения.
На возмещение инсулинов и лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" в 2022 году запланировано 4,6 млрд грн. В целом бюджет программы увеличится на 1,8 млрд. грн.