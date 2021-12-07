В Украине запускают медстрахование

Во вторник, 7 декабря, в Министерстве здравоохранения Украины был подписан меморандум для внедрения пилотного проекта добровольного фармакологического медицинского страхования.

Об этом написал глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Пилотный проект по фармакологическому страхованию - это возможность уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет за счет добровольного медицинского страхования" , - сообщил Ляшко.

Фармакологическое страхование запускается в Ровно, Сумах, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве.

Как это будет работать

Компенсацию можно будет получить за лекарство, которое назначается во время амбулаторного лечения. Речь идет о препаратах, которые не входят в программу "Доступные лекарства", соответственно, государство их стоимость не возмещает.

Для того чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и известить об этом своего врача.

Пациент будет платить 120 грн в месяц и получит возможность использовать страховую сумму в 20 тыс. грн в случае назначения лекарств, которые не входят в программу «Доступные лекарства».

Чтобы получить лекарство по страховому полису в случае болезни, пациент приходит к врачу, обследуется, получает рецепт на лекарство. Препараты, входящие в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке.

Пациент получает сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарство. Оплата лекарства страховой компанией производится автоматически, без привлечения пациента или врача.

Программа "Доступные лекарства" расширилась

Теперь в программу включено 466 лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, профилактики инсультов и инфарктов, бронхиальной астмы, эпилепсии, расстройств психики и поведения.

На возмещение инсулинов и лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" в 2022 году запланировано 4,6 млрд грн. В целом бюджет программы увеличится на 1,8 млрд. грн.