Силовики отработали защиту границы Украины от прорыва мигрантов

В Ровенской области силовики тренировались сдерживать многочисленные группы условных нарушителей, которые пытались незаконно пересечь украинско-белорусскую границу. Учения прошли в рамках спецоперации "Полесье".

Об этом сообщила пресс-служба МВД﻿.

Учения прошли под руководством Государственной пограничной службы Украины.

"По легенде учений работники Государственной пограничной службы получили информацию, что на одной из автомобильных дорог на территории Республики Беларусь, в сторону украинской границы, двигаются несколько сотен человек. Об информации сразу доложили в Межрегиональный координационный штаб.

Чтобы противостоять нелегальным мигрантам, сразу были привлечены группы сдерживания, переводчики, переговорщики, специалисты воздушного мониторинга, спасатели и медики" , - отметили в МВД.

В спецоперации приняли участие представители ведомств Министерства внутренних дел. Привлекались и военнослужащие воинской части 3055 Национальной гвардии Украины.