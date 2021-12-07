Симпл-димпл, Усик и "Дія": что украинцы искали в 2021 году
Уже традиционно в конце года корпорация Google определила самые популярные запросы пользователей. В украинском представительстве поисковика рассказали о том, что же гуглили украинцы, сообщает 24 Канал.
Самым популярным поисковым запросом года в украинском Google стал "Евро 2020". Из личностей больше всего интересовались Александром Усиком.
По фильмам, то лидером по поискам стал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2", за ним – "Отряд самоубийц 2" и "Круэлла". В категории сериалов первую позицию заняла "Игра в кальмара", следующие – "Джинни и Джорджия" и "Жуки 2 сезон".
А из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".
Если верить гугл-запросам, больше всего украинцев тронули смерти мужа Елизаветы II принца Филиппа, актеров Владимира Меньшова и Жан-Поля Бельмондо.
"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит.
Украинцы традиционно задавали Google вопросы. Самым популярным было "что такое ABOBA, симпл димпл и клабхаус". Кроме того, пытались выяснить как умер Сквидвард, как сменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, как зарегистрироваться в "Дії" и обновить приложение.
Самые популярные запросы
- Евро 2020,
- Игра в кальмара,
- Холостяк 2021,
- Классрум,
- Украина Англия,
- Усик Джошуа,
- Евровидение 2021,
- Украина Швеция,
- Олимпиада 2021,
- Поступление 2021.
Персона года
- Александр Усик,
- Алексей Навальный,
- МакЅим,
- Сергей Стерненко,
- Адель Асанти,
- Алек Болдуин,
- Жан Беленюк,
- Джо Байден,
- Злата Огневич,
- Андрей Ярмоленко.
Вопрос: как?
- Как умер Сквидвард?
- Как выйти замуж?
- Как сменить поставщика газа?
- Как сыграла Украина?
- Как получить сертификат о вакцинации?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Как обновить "Дію"?
- Как зарегистрироваться в "Дії"?
- Как похудеть за неделю?
Вопрос: что такое?
- ABOBA,
- Симпл димпл,
- Формалин,
- Поп ит,
- Локдаун,
- Митинг,
- Клабхаус,
- Игра в кальмара,
- Радужный поцелуй,
- Фриланс.
Покупка года
- Поп-ит,
- Билет на поезд,
- iPhone 13,
- Симпл-димпл,
- Пропуск на транспорт в Киеве,
- Санки,
- Сертификат о вакцинации,
- PlayStation 5,
- Биткоин,
- Витамин.
Топ-запросы месяцев
- Январь – Рождество Христово,
- Февраль – День Валентина,
- Март – Холостяк,
- Апрель – Жуки 2 сезон,
- Май – Евровидение 2021,
- Июнь – Евро 2020,
- Июль – Украина-Англия,
- Август – Отряд самоубийц 2,
- Сентябрь – Усик-Джошуа,
- Октябрь – Игра в кальмара,
- Ноябрь – Градский.