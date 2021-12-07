Россия отказывается прокачивать по украинской "трубе" больше брони

Транзит российского газа по украинской "трубе" в ноябре увеличился почти на 16%, до 3,049 млрд кубометров. 80% топлива прокачали в Словакию, сообщает UBR.

Руководитель украинской компании Сергей Макогон указал на "определенную манипуляцию": в начале прошлого месяца транзит снизился до 57 млн куб. м в сутки, а потом вырос до предусмотренных транзитным соглашением 109 млн куб. м.

В то же время все поставки газа из РФ в страны Европы не превысили забронированные годовые мощности. Среднесуточный показатель составил 102 млн куб. м.

"Это до сих пор ниже минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению" , – добавили в ОГТСУ.

По итогам месяца транзит вырос в направлении Молдовы – плюс 89%, до 334 млн куб. м. Прокачка в Польшу, наоборот, сократилась на 13% – до 297 млн куб. м.

Макогон также напомнил прошлогодние показатели, когда транзит голубого топлива в ноябре-2020 составлял 178 млн куб. м, а годом ранее – 277 млн куб. м. Таким образом, Украина может нарастить транзит в 2,5 раза, подытожил глава ОГТСУ.