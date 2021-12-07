Стрельба в Москве: появились первые кадры нападения

СМИ опубликовали видео с камер наблюдения МФЦ в Москве. Стрелок спокойно проходит через турникет, идет по коридору, а через несколько секунд он откроет стрельбу.

Видео опубликовал Telegram-канал Mash﻿.

Далее мужчина достаёт пистолет и расстреливает окружающих в одном из кабинетов МФЦ. Глазов выходит в коридор, продолжая стрелять, но, судя по видео, его "Глок" заклинивает.

Ранее СМИ публиковали фото предполагаемого стрелка Сергея Глазова, но он опроверг свою причастность к бойне, передает Политика Страны﻿.

На видео он заявляет, что информация о его причастности - ложь, а сам он в это время собирает кухню.

Именно его фото распространялись в сети. При этом, как пишут российские СМИ, у задержанного за стрельбу действительно имя и фамилия Сергей Глазов. Но это другой Сергей Глазов.