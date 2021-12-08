Импорт газа в Украину за месяц упал на 92%

Падение импорта газа в Украину в ноябре в сравнении с октябрем составило 92%, сообщает Деловая столица.

По данным "Оператора ГТС Украины", за 11 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,547 млрд. куб. м газа, экспорт и реэкспорт составил 2,207 млрд. куб. м.

В ноябре 2021 года объем транспортировки природного газа из ЕС в Украину составил 11,6 млн куб. м. В то же время экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы по сравнению с сентябрем вырос на 21% и составил 579 млн куб. м.

Импорт газа по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 92% или на 143 млн куб. м. В ноябре источником импорта газа стала Венгрия, из которой был поставлен 11,6 млн куб. м газа благодаря виртуальному реверсу. Поставки проходят несмотря на остановку физического транзита российского газа в Венгрию с 1 октября 2021 года.

Экспорт и реэкспорт газа в ноябре выросли на 21% по сравнению с октябрем и составили 578,5 млн. куб. м.

Как сообщалось ранее, 27 сентября Россия и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход территории Украины. Срок действия договора составляет 15 лет. 3 октября Венгрия приостановила транзит газа через Украину.

Впоследствии глава венгерского МИД на форуме в России заявил, что Венгрия решила отказаться от поставок газа через Украину, тем самым способствуя энергетической безопасности своей страны.