Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится силу решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 ноября 2021 года о введении экономических санкций в отношении компаний, на которые были переоформлены самолеты, ранее осуществлявшие полеты по маршруту Киев – Москва, сообщает Интерфакс-Украина.

Санкции введены в отношении компаний "ALPHA BRAVO AVIATION LLC" и ""G200 203 LLC", зарегистрированных в США, а также в отношении зарегистрированной на Каймановых островах компании "CASCADE HOLDING".

Санкции предусматривают запрет выдачи и аннулирование существующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами № 375AB (s/n 261), № 673DM (s/n 203) и T7-CSCD (s

2072).

Кроме того, решение СНБО предусматривает блокирование активов компаний, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку выполнения экономических и денежных обязательств.

Как сообщалось, санкции на пять самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва, были наложены решением СНБО 19 февраля 2021 года. Среди них был самолет Виктора Медведчука, который, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, " с первого дня введенных в отношении него санкций находится в аэропорту "Жуляны ", откуда ни одного раза не вылетал". Ещё четыре самолета находились за пределами Украины.

Позже самолеты были перерегистрированы на американские компании и один - на оффшорную компанию. 10 ноября СНБО повторно наложил на них санкции.

Глава СБУ Иван Баканов заявил на брифинге, что " собственники этих самолетов пытались изменить юридические компании, которые владеют или используют эти самолеты, поэтому, мы, отмониторив этот процесс, обратились к СНБО для того, чтобы применить санкции уже к новым кампаниям, которые используют те же самые самолеты ".

Он уточнил, что " некоторые самолеты переоформляются на американские компании и один - на оффшорную компанию ".

Кроме того, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября, согласно которому введенные ранее санкции против ряда лиц, причастных в частности, к организации голосования на выборах в Государственную думу РФ на территории временно оккупированного полуострова Крым, продлеваются с трехлетнего до десятилетнего срока.

Соответствующий указ №623/2021 от 7 декабря и текст соответствующего решения СНБО с приложениями опубликован на сайте главы Украинского государства.