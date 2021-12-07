Экономический паспорт: когда украинцы получат первые выплаты

В Верховной Раде зарегистрировали пакет президентских законопроектов (№6394-6396) по созданию экономического паспорта украинца, первые выплаты по которому смогут получить дети, рожденные в 2019 году после достижения совершеннолетия (в 2037 году) в размере 626 тыс. грн (23 тысячи долларов по сегодняшнему курсу), сообщает УНИАН.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроектам, обнародованным на официальном сайте Верховной Рады.

"На момент первых выплат в 2037 году сумма средств фонда составит 1 832 млрд грн за счет взносов государства и полученного инвестиционного дохода от размещения средств в государственные ценные бумаги, что позволит осуществить выплаты на общую сумму 191 млрд грн из расчета 626 тыс. 125 грн на одного участника фонда" , — отмечается в пояснительной записке.

Согласно обнародованному документу, уплата государственных взносов системы экономического паспорта будет осуществляться за счет средств специального фонда государственного бюджета, который будет формироваться за счет следующих поступлений:

70 процентов рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (в 2023 году – 35 % с ежегодным увеличением на 5 % до достижения 70 %);

95 процентов рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата (в 2023 году – 47,5 % с ежегодным увеличением на 5 % (кроме последнего года, в котором увеличивается на 2,5 %) до достижения 95 %);

рентная плата за пользование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины (в 2023 году 50 % с ежегодным увеличением на 5 % до достижения 100 %).

Указанные поступления предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2022 год и составляют 69 млрд гривен.

Первый летний государственный взнос в 2023 году составит 21,8 млрд грн из расчета 2 размеров минимальной заработной платы (7 тыс. 176 грн) и прогнозной статистики рождаемости.