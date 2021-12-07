ЕС рекомендует смешивание различных типов вакцин

Смешивание различных типов вакцин от коронавируса, в результате дает большее количество антител. Это, со своей стороны, повышает защиту от заболевания, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Согласно данным исследования Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC):

применение вирусной векторной вакцины (AstraZeneca) и препарата на основе мРНК (Moderna, Pfizer) приводит к выработке большего количества антител, чем во время прививки одним типом;

использование вирусной векторной вакцины (CoronaVac) в качестве второй дозы или же использование двух различных вакцин на основе мРНК пока недостаточно изучено.

Исследования вакцинации двумя разными типами препаратов продолжатся и в дальнейшем, чтобы определить насколько это безопасно в долгосрочной перспективе.

Между тем в EMA и ECDC убеждены в том, что гетерологическая вакцинация (прививка вакцинами разного типа) поможет придать больше гибкости при выборе препарата.