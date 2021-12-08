Наладить сон и снизить утомляемость: список продуктов-адаптогенов на зиму
Накатывает зимняя усталость и хочется "впасть в спячку", знакомо? Возможно, организму стоит помочь при помощи адаптогенов, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Общее определение адаптогенов - это лекарственные средства, которые повышают неспецифическую устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, от слова "адаптация".
Когда пишут об адаптогенах, чаще всего приводят в пример препараты женьшеня, элеутерококка, лимонника, левзеи, вытяжки из пантов марала, пчелиное маточное молочко, мумие, бимассу грибов и т. п., но есть также продукты, которые улучшают обменные процессы, повышают адаптивные способности организма.
Про продукты, которые способны увеличить интенсивность обмена веществ, защитить нервную и эндокринную регуляции от истощения при негативных воздействиях и даже оказать психостимулирующее действие, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.
Добавляя продукты-адаптогены в рацион, вы:
- снижаете утомляемость,
- повышаете физическую и умственную работоспособность,
- ослабляете симптомы раздражительности, нарушения сна,
- содействуете ускорению процессов восстановления.
Продукты-адаптогены: как усилить организм зимой
- Имбирь
- Какао
- Куркума
- Брокколи
- Облепиха
- Морошка
- Маточное молочко
- Шиитаке