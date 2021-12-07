США отказались от санкций по суверенному долгу России

В США представили проект оборонного бюджета на 2022 год. Его текст опубликовал профильный комитет палаты представителей. Соединенные Штаты отказались от санкций по суверенному долгу России. Оборонный бюджет страны представлен без соответствующих ограничений, сообщает Лента.Ру.

В законопроект не включили поправки с санкциями по "Северному потоку — 2", на которых настаивали некоторые из конгрессменов. Республиканцы ранее даже временно заблокировали принятие документа из-за отсутствия там новых ограничений для проекта.

При этом в администрации президента Джо Байдена были против такого шага.

"Законопроект, представленный палатой представителей, содержал поправку, которая требовала (от администрации. — Прим. ред.) отчета по трубопроводу "Северный поток — 2". В сенатском тексте не было такой поправки. Согласованный текст поправку не включает", — говорится в документе.

При этом сенат и палата представителей выразили негативное отношение к строительству магистрали.