Украина заняла 30 место в рейтинге стран с дешевой электроэнергией

Украина заняла 30 место в рейтинге стран по ценам на электроэнергию, составленном британской компанией Cable.co.uk. Результаты исследования опубликовали 7 декабря, сообщает NewsMaker.

В соответствии с рейтингом, самая дешевая электроэнергия в мире в Ливии, где 1 кВт/ч стоит $0,007. Самая дорогая электроэнергия — на Соломоновых островах. Там населению приходится платить $0,692 за 1 кВт/ч.

Украина заняла 30 место в рейтинге. Средняя цена 1 кВт/ч по стране составляет $0,057. Молдова — на 58 месте ($0,085), Румыния — 103 место ($0,134), Беларусь — 40 место ($0,069), Польша — 44 место ($0,070). Россия заняла 22 место ($0,050). Двумя ступеньками ниже — Азербайджан ($0,051).

Всего аналитики изучили 3883 тарифа в 230 странах. Средняя стоимость 1 кВт/ч в мире составляет $0,165.