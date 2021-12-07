США выделят Украине 300 млн долларов на военную помощь
Комитет Палаты представителей США утвердил проект оборонного бюджета на 2022 год. Документ включает 300 млн долларов военной помощи Украине, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
Документ предусматривает продление военной помощи Украине в 2022 году. Проект предполагает выделить на эту инициативу 300 млн долларов. Средства пойдут на поддержку и содействие украинским Вооруженным силам.
Отмечается, что поправка Сената к проекту содержала аналогичное положение, что позволит выделить 300 млн долларов в 2022 финансовом году.
Кроме того, законопроект предполагает выделение 4 млрд долларов на Европейскую инициативу по сдерживанию России. Отмечается, что эту статью увеличили почти на 570 млн долларов, чем в начале года запрашивала администрация Белого дома.