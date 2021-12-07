Переговоры Байден-Путин свидетельствуют о потере субъектности Украины
Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз считает, что переговоры президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина свидетельствуют о потере субъектности Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
"К сожалению, эти переговоры впервые с начала войны свидетельствуют о потере субъектности Украины. Об Украине говорят без Украины", - сказала Фриз в комментарии агентству.
Народный депутат при этом прогнозирует, что Путин не пойдет на деэскалацию, поскольку Кремль не видит в Украине независимое государство.
"Более того, Путин стремится вернуть Украину под свой протекторат", - добавила она.
Фриз уверена, что по результатам переговоров
"ожидать шагов по перезагрузке отношений Вашингтона с Кремлем не стоит, ведь Путин не собирается вести диалог - он стремится диктовать условия и ставить ультиматумы".
По ее словам, РФ продолжает тестировать слабые стороны партнеров и определять для себя дальнейшие тактические действия.
"Вместе с тем президент США имеет четкое понимание всех намерений Путина и должен продемонстрировать адекватную позицию противодействию агрессору, навязать ему гибридный мир на условиях силы", - сказала Фриз.