Переговоры Байден-Путин свидетельствуют о потере субъектности Украины

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз считает, что переговоры президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина свидетельствуют о потере субъектности Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, эти переговоры впервые с начала войны свидетельствуют о потере субъектности Украины. Об Украине говорят без Украины" , - сказала Фриз в комментарии агентству.

Народный депутат при этом прогнозирует, что Путин не пойдет на деэскалацию, поскольку Кремль не видит в Украине независимое государство.

"Более того, Путин стремится вернуть Украину под свой протекторат" , - добавила она.

Фриз уверена, что по результатам переговоров "ожидать шагов по перезагрузке отношений Вашингтона с Кремлем не стоит, ведь Путин не собирается вести диалог - он стремится диктовать условия и ставить ультиматумы" .

По ее словам, РФ продолжает тестировать слабые стороны партнеров и определять для себя дальнейшие тактические действия.