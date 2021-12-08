Как правильно запечь картофель кусочками в духовке

Хватит жарить картошку на сковородке – это калорийно и не слишком полезно! Мы предлагаем приготовить ее в духовке, но не просто запечь, а воспользоваться действенными советами шеф-повара, сообщает 24 Канал.

Чтобы вкусно приготовить обычную картошку тоже нужно учесть несколько нюансов. А о каких именно секретах идет речь, рассказал украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский.

Как приготовить запеченный картофель кусочками

  1. Выберите красивые картофелины, замочите их в воде и помойте щеточкой от грязи.

Важно! Результат блюда зависит от сорта картофеля. Выбирайте специальные сорта для запекания и жарки: Аризона, Бела роза, Лабелла, Ред Леди, Эволюшн, Мадлен, Ривьера, Синеглазая. Если вы не знаете сортов, выбирайте желтую в середине.

  1. Духовку разогрейте до 210 градусов в режиме "Конвекция".
  2. Нарежьте картофель кусочками (чесночками) и хорошо посолите.
  3. Вы можете добавить любимые специи: паприку, луковый порошок, чесночный порошок, черный перец, базилик или тимьян.
  4. Тщательно полейте все маслом и разотрите руками, чтобы специи равномерно разошлись.
1813842_15403028.jpg?202112202949
Печеный картофель / Фото Ярославского
  1. Выложите все на противень или решетку, и выпекайте 20 минут.
"Обязательно нагрейте духовку заранее, если картофель пустит сок – результат будет хуже,", – отметил Ярославский.
  1. Если ваша картошка румяная, с корочкой – блюдо готово. Приятного аппетита!

Новости

analytics