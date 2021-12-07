Машина с иностранцами влетела в кассу "Межигорья"

В Киевской области автомобиль с иностранцами въехал в сооружение, где продаются билеты для входа на территорию национального парка "Межигорье", сообщает УНИАН.

Инцидент произошел в селе Новые Петровцы 7 декабря. Около 13:00 автомобиль "Volkswagen Passat" въехал в здание, где продавались билеты.

В машине находились граждане Саудовской Аравии.

На видео можно увидеть, что люди едва успели отскочить с пути машины.

По предварительным данным, 32-летний водитель не справился с управлением.

Неизвестно, пострадал ли кто-то участников инцидента.

В деталях ДТП разбираются полицейские, они предоставят правовую квалификацию события.