У Зеленского рассказали об ожиданиях от переговоров Байдена с Путиным

Украина ожидает деэскалации ситуации и усиление дипломатической активности после переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Эти переговоры президентов Байдена и Путина — часть широкого диалога, начатого еще полгода назад и не сводящегося только к одному или к нескольким разговорам на высшем уровне" , — сказал Подоляк.

По его словам, между контактами на уровне лидеров США и России есть еще больше количество контактов на рабочем уровне по разным направлениям, а также контакты американского президента с союзниками и партнерами для выработки общей позиции.

Подоляк добавил, что пока говорить об итогах переговоров Байдена и Путина корректно только по отношению к диалогу в целом, а не к одному разговору в частности. При этом он отметил, что факт наличия диалога уже позволяет лучше контролировать ситуацию и увеличивать прозрачность процессов в Украине.