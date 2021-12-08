Топ 10-смартфонов с мощным аккумулятором

Сегодня смартфон должен быть максимально автономным. Для многих людей камеры, процессоры и экраны смартфонов отходят на второй план, если гаджет приходится заряжать каждый день, сообщает УНИАН.

Сайт GSMArena, посвященный мобильной технике, составил традиционный ежегодный рейтинг смартфонов с лучшей автономностью. Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно, если таки решитесь на "апгрейд".

Согласно их рейтингу, дольше всего без подзарядки сможет проработать смартфон Xiaomi Poco M3, имеющий на борту аккумулятором на 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки 18 Вт. Цена на такой гаджет в Украине стартует от 5 000 грн.

Другой флагман Xiaomi и их конкурентов из Realme – Realme 7 5G и Xiaomi Redmi 10 – заняли второе и третье место соответственно.

Рейтинг смартфонов с лучшей автономностью: