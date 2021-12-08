В Украине массово начали подделывать водительские права

В Украине правоохранители стали чаще выявлять водителей, которые пользуются подделанными удостоверениями, и ситуация приобретает все большие масштабы, сообщает РБК-Украина.

С чем связывают такой "спрос" на фейковые права - читайте в материале ниже.

Кто это делает: иностранцы

Зачем это делаю﻿т:

учитывая, что многие выходцы из разных стран работают в Украине водителями в популярных службах перевозок или вовлечены в сервисы курьерских доставок, возникает подозрение, что именно для того, чтобы иметь возможность быть трудоустроенными, люди и подделывают водительские удостоверения.

вместе с тем неоднократно именно водители такси становятся виновниками ДТП, которые нередко приводят к смертельным последствиям.

а о том, как курьеры катаются тротуарами и массово нарушают ПДД - напоминать, наверное, излишне.

Пример

7 декабря в пресс-службе патрульной полиции Киева приводится рассказ об одном из подобных случаев задержания нарушителя. Так, на днях в столице "копы" остановили на бульваре Дружбы Народов автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"За рулем находился иностранец. Во время общения с патрульными 20-летний водитель, кроме вида на жительство, предъявил водительское удостоверение, подлинность которого сразу вызвала сомнения" , - говорится в публикации.

В Киеве у иностранца нарушителя ПДД нашли фейковые водительские права (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Инспекторы пробили данные в информационной базе и установили, что удостоверение с аналогичными серией и номером было выдано жительнице Днепропетровской области.

Хозяйкой водительских прав оказалась жительница Днепропетровской области (фото: facebook.com/kyivpatrol)

На водителя составили админпротокол по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять таким ТС) и вызвали следственно-оперативную группу полиции.