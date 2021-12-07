Гордон обвинил Зеленского в преследовании

В эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" известный украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президент начал против него мощную кампанию по дискредитации, сообщает Украина 24.

По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайная. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но Президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески и проверяла налоговая, спецслужбы, искали компромат" , - говорит он.

Гордон рассказал, что сами спецслужбы передали ему методичкку, в которой описана борьба с журналистом и кто ее спонсирует. По информации телеведущего, на кампанию по его дискредитации только за неделю потратили 150 тысяч долларов.

"На самом деле, у меня это вызывает гордость. Я горжусь собой, что руководителем моего фанклуба выступает сам Президент Владимир Зеленский. Против меня работают бывшие советские ГРУшники Пальчевский и Куликов, которые приходят на телеканалы по квоте ОП. Конечно, большая ошибка ОП заключается в том, что они поручили кампанию по борьбе со мной возглавить Сергею Лещенко", - добавил Гордон.