США не знают, принял ли Путин решение о вторжении в Украину

США пока не знают, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину. Вашингтон предупредил Москву, что не принятые в 2014 году меры будут предприняты сегодня.﻿ Об этом заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Мы до сих пор не знаем, принял ли Путин решение (о дальнейшем вторжении в Украину - ред.)" , - сказал Салливан.

Отвечая на вопрос о конкретных последствиях, с которыми столкнется Россия в случае агрессии против Украины, Салливан отказался вдаваться в подробности.

"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент (США Джо - ред.) Байден посмотрел в глаза президенту Путину и сказал ему сегодня, что то, что мы (Соединенные Штаты - ред.) не делали в 2014 году, мы готовы сделать это сейчас, - добавил Салливан.

Салливан также заявил о готовности США предоставить Украине военную помощь в случае вторжения России.

"Мы будем готовы оказывать больше военной помощи Украине, не считая той, которую оказываем и так", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Кроме того, Салливан пояснил, что США были бы готовы разместить дополнительные силы на территории стран-союзниц на востоке Европы.