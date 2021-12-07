Нуланд сказала, на какие санкции готов Запад

Страны Запада готовы на разрушительные санкции в случае вторжения России в Украину, в частности, на полную финансовую блокаду РФ и отказ от газопровода "Северный поток-2", сообщает Деловая столица.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

"Мы говорили о мерах, равноценных полноценной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа" , — сказала Нуланд.

По ее словам, отключение России от глобальной финансовой системы скажется на возможностях российского бизнеса и населения как для путешествий и торговли, так и для работы. Она подчеркнула, что для удержания Москвы от вторжения в Украину рассматриваются все варианты.

Нуланд добавила, что санкции в отношении России будут вводить поэтапно.

По ее словам, Германия готова принять меры против российского магистрального газопровода "Северный поток-2".

"Я считаю, что они (правительство Германии-ред.) готовы" , — заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам.

В то же время Белый дом уже начал "интенсивные консультации" с новым правительством Германии.