Россия может использовать Беларусь для наступления на Украину
Россия может использовать Беларусь для наступления на Украину. Об этом предупредила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.
По ее словам, режим Лукашенко проявил себя зависимым от политики Кремля, и это вызывает опасения.
"США наблюдают вероятность того, что по мере того, как Лукашенко становится все более и более зависимым от Кремля и все больше отказывается от суверенитета Беларуси... Россия может фактически использовать белорусскую территорию для наступления на Украину и/или замаскировать свои (военные, - ред.) силы под белорусские силы", - отметила Нуланд.