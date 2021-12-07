Россия может использовать Беларусь для наступления на Украину. Об этом предупредила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По ее словам, режим Лукашенко проявил себя зависимым от политики Кремля, и это вызывает опасения.