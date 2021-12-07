Макрон в ближайшее время проведет разговор с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится в ближайшие дни со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским - Владимиром Путиным, сообщает ТСН.

Главная тема разговора – военная эскалация России у границ Украины.

Как пишут французские СМИ, Эммануэль Макрон внимательно следит за ситуацией между Украиной и Россией. Макрон подчеркнул, что считает " необходимым продолжать исследовать пути и средства для обеспечения деэскалации напряженности между двумя странами ".

О дате и формате возможных переговоров между президентами России, Франции и Украины — пока неизвестно.