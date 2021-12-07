Лидеры США и четырех стран Европы высказались за диалог с РФ по Украине

Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии в телефонном разговоре во вторник согласились с необходимостью продолжения диалога с Россией по теме снижения напряженности вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам телефонного разговора с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном, и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Марио Драги.

"Президент Байден рассказал другим лидерам о его разговоре с президентом России [Владимиром] Путиным, который состоялся ранее сегодня [во вторник]. Лидеры подчеркнули важность того, чтобы Россия прекратила угрожающее поведение в отношении Украины. Они согласились с необходимостью продолжать диалог с Россией, чтобы побудить к этому результату" , - говорится в заявлении.