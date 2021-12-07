Однокурсник Путина рассказал, как в США воспринимают РФ

Россию в мире уже давно не считают сверхдержавой, хотя такой нарратив до сих пор присутствует в Кремле из-за наличия ядерного оружия. Об этом сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" экс-сотрудник КГБ СССР, однокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец, сообщает Украина 24.

"Этот аргумент перестал работать. Наконец-то поняли, что даже сумашедший один в России не способен начать ядерную войну. В США сейчас единственный стратегический противник - Китай. На это и обращается основное внимание. А Россия, как мальчиш-плохиш - Северная Корея, когда все тихо спокойно, потом раз - что-то взорвали, запустили. сделали гадость, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы с ними поговорили. Вот эта тактика Путина, которую мы наблюдаем" , - говорит он.

По словам Швеца, в США прекрасно понимают, что президент РФ может заиграться и действительно начать полномасштабное наступление на Украину. Поэтому Америка совместно с союзниками подготовила серьезный пакет санкций для сдерживания Путина.

"Сейчас они все подготовили в рамках НАТО, ЕС - серьезный пакет предупреждений для Путина, который включает не только беспрецедентные экономические меры, но и серьезные военный пакет. Американцы не говорят, что вторжение точно будет. Они говорят, что в Кремле есть план вторжения. И концентрация войск происходит по этому плану. И вопрос в том, примет ли Путин решение осуществить вторжение, или же его удастся сдержать с помощью конкретных угроз. Этому была посвящена эта беседа, которая сегодня состоялась".