"Шахтер" сыграл вничью с "Шерифом" в заключительном матче ЛЧ

Футболисты донецкого «Шахтера» сыграли вничью с тираспольским «Шерифом» в поединке заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.﻿ Матч на НСК «Олимпийский» завершился со счетом 1:1, сообщает Укринформ.

На гол Фернандо, отличившийся на 42-й минуте, «Шериф» перед финальным свистком ответил точным ударом Бобана Николова.

В другом сегодняшнем матче квартета D испанский «Реал» в Мадриде взял верх над итальянским «Интером» из Милана - 2:0.

«Шахтер» не смог пробиться в плей-офф еврокубков сезона-2021/22. Напомним, «горняки» в первом туре на выезде потерпели поражение от «Шерифа» (0:2), после чего взяли очко в домашнем матче с «Интером» (0:0), дважды проиграли «Реалу» (1:2, 0 :5) и уступили в Милане «Интеру» (0:2).

Итоговое турнирное положение: «Реал» - 15 очков, «Интер» - 10, «Шериф» - 7, «Шахтер» - 2.

В 1/8 финала Лиги чемпионов из группы D вышли «Реал» и «Интер». «Шериф» пробил в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.