В Госдепе рассказали о реакции Байдена на требование Путина по НАТО

Президент США Джо Байден отверг требования России предоставить гарантии невступления Украины в НАТО﻿. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, сообщает Деловая столица.

"Байден кристально ясно заявил Путину, что вопрос о том, кто присоединится к НАТО — это вопрос, который решает только НАТО, вопрос, который решают страны-кандидаты. Ни одна другая сила не будет и не может иметь право вето или голоса при принятии этих решений" , — пояснила Нуланд.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить юридические гарантии по нерасширению НАТО до российских границ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг претензии России на "сферу влияния".