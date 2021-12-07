В Госдепе рассказали о реакции Байдена на требование Путина по НАТО

В Госдепе рассказали о реакции Байдена на требование Путина по НАТО

Президент США Джо Байден отверг требования России предоставить гарантии невступления Украины в НАТО﻿. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, сообщает Деловая столица.

"Байден кристально ясно заявил Путину, что вопрос о том, кто присоединится к НАТО — это вопрос, который решает только НАТО, вопрос, который решают страны-кандидаты. Ни одна другая сила не будет и не может иметь право вето или голоса при принятии этих решений", — пояснила Нуланд.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить юридические гарантии по нерасширению НАТО до российских границ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг претензии России на "сферу влияния".

Новости

analytics