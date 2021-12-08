Оценена эффективность вакцины Pfizer от "Омикрон"

Вакцина Pfizer от коронавируса предоставляет частичную защиту от нового омикрон-штамма коронавируса, сообщает Лента.Ру.

По словам руководителя исследования Алекса Сигала (Alex Sigal), потеря иммунной защиты является «сильной, но не полной», пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Африканского исследовательского института здравоохранения в ЮАР. В частности, заражение новым штаммом «омикрон» приводит приблизительно к 40-кратному снижению антител, блокирующих вирусы. Как отметили исследователи, дополнительную защиту может обеспечить бустерная доза вакцины.

Ранее вице-президент группы по работе с вакцинами в Pfizer Ральф Рене Райнерт (Ralf Rene Reinert) заявил в разговоре с агентством, что эксперты компании не ожидают значительного снижения эффективности препарата.