В США ответили на слухи об эвакуации американцев из Украины

Правительство США в настоящее время не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала или американских граждан с Украины.﻿ Об этом заявило Посольство США в Украине.

“Вопреки новостям, правительство США в настоящее время не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан с Украины. Мы проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как мы всегда это делаем, в случае серьезного ухудшения ситуации в области безопасности” , - говорится на странице Посольства в Фейсбуке.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга с журналистами 7 декабря также подтвердила, что США не планируют эвакуировать своих граждан из Украины.



Ранее CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена изучает варианты потенциальной эвакуации американских граждан из Украины, если Россия вторгнется в страну.