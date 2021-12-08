Маск назвал один из самых главных рисков для человечества

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал падение рождаемости в мире одним из самых больших рисков для цивилизации. Заявление миллиардера прозвучало на фоне растущей статистики отказа от деторождения из-за перенаселения планеты и изменений климата, сообщает Лента.Ру.

"Если люди не будут рожать больше детей, цивилизация рухнет. Запомните мои слова" , — сказал Илон Маск на мероприятии Wall Street Journal.

Как отметил бизнесмен, многие люди думают, что планета перенаселена и популяция человечества бесконтрольно растет. Однако если взглянуть на данные, будет видно, что это совсем не так.

"Людей не хватает" , — заявил он.

Согласно аналитической записке финансового конгломерата Morgan Stanley, все больше людей отказываются заводить детей, поскольку боятся, что они не смогут пережить последствия глобального потепления, такие как экстремальные погодные явления и нехватка урожая. Эта тенденция очень быстро оказывает негативное влияние на глобальный уровень рождаемости.