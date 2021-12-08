В КНДР обложили налогом домохозяйства, чтобы сделать конфеты ко дню рождения Ким Чен Ына

В Северной Корее якобы ввели налог для каждого домохозяйства, чтобы кондитерские фабрики смогли сделать конфеты. Сладости лидер КНДР намерен по традиции раздать в честь своего дня рождения, сообщает Обозреватель.

По информации азиатских СМИ, страна испытывает нехватку продуктов питания. Правительство Северной Кореи потребовало от каждой провинции производить и поставлять кондитерские изделия на подарки для детей ко дню рождения Ким Чен Ына 8 января.

В некоторых регионах был введен налог в размере 5 тысяч вон (4,2 доллара) для каждого домохозяйства. Эти деньги планируют направить на закупку сырья для производства конфет.

Приостановка торговли с Китаем из-за пандемии коронавируса привела к сокращению поставок муки и сахара. Это спровоцировало рост цен в несколько раз.

Традицию дарить детям сладости на свой день рождения ввел северокорейский лидер Ким Ир Сен. Когда к власти пришел Ким Чен Ын – он раздавал конфеты 8 января, в свой день рождения, но затем выдавать подарки начали 1 января.