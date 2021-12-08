США ввели санкции против Ирана

США вели новые адресные санкции против Ирана за "грубые нарушения прав человека". Они коснулись дюжины иранских организаций и официальных лиц, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Как сообщает Le Figaro, санкции направлены на специальные подразделения сил безопасности за подавление демонстрантов. Эти организации обвиняются в совершении или отдаче приказа "от имени иранского правительства серьезных нарушений прав человека в отношении людей в Иране или иранских граждан или жителей, или членов их семей".

В список попали Хасан Карами, командующий спецподразделениями ЛЭФ, и Мохсен Эбрахими, командующий НОПО. По словам американских властей, иранские тюрьмы Захедан и Исфахан также подвергаются нападениям, поскольку там казнили заключенных.

Министерство финансов США сообщает, что продолжит борьбу с авторитаризмом и будет способствовать привлечению лиц к ответственности "за жестокие репрессии в отношении тех, кто пытается реализовать свои права человека и основные свободы",

"Соединенные Штаты полны решимости использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для противодействия серьезным нарушениям прав человека и репрессиям во всем мире" , - говорится в заявлении министра иностранных дел США.

Помимо Ирана, санкции также нацелены на сирийцев, в том числе двух генералов ВВС, Тауфика Мухаммада Хадура и Мухаммада Юссефа аль-Хасури, которых Минфин обвиняет в совершении химических атак, в результате которых погибли мирные жители в 2017 и 2018 годах. Эти меры коснулись и начальника военной разведки Уганды генерала Абеля Кандихо. Казначейство пишет, что люди, арестованные им "подвергались ужасным избиениям и другим чудовищным действиям, в том числе сексуальное насилие и смерть от электрического тока, часто приводящие к тяжелым травмам, а иногда и к смерти".