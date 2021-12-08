Ученые выявили "невидимую" мутацию "Омикрона"

Ученые из Великобритании выявили "невидимую" версию штамма Омикрон. Так ее называют из-за невозможности обнаружить при помощи ПЦР-тестов, сообщает Обозреватель.

Как пишет The Guardian, другими методами тестирования вариант коронавируса обнаруживается. У "невидимой" версии с обычным Омикроном много общих мутаций, но в нем нет генетических изменений, которые определяют лабораторные ПЦР-тесты.

Исследователи пока не могут однозначно сказать, будет ли эта версия распространяться так же быстро, как и стандартная. Ее обнаружили уже в Южной Африке, Австралии и Канаде. Однако не исключено, что штамм распространился на большее количество стран.