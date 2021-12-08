В Австрии намерены невакцинированным врачам запретить работать
Австрийская медицинская ассоциация (ÖAK) призвала федеральное правительство как можно скорее создать правовую базу, согласно которой профессиональной медицинской практикой будут иметь право заниматься только вакцинированные от COVID-19 врачи, сообщает Укринформ.
Соответствующее обращение к правительству было принято во вторник на заседании правления Австрийской медицинской ассоциации.
"Медицинское сообщество хотело бы взять на себя полную ответственность за здоровье австрийского населения, продемонстрировать солидарность, а также показать другим профессиональным группам, что нет другого выхода из нынешнего коронакризиса, чем вакцинация", - заявили в ÖAK.
Соответствующая законодательная база должна быть создана не позднее начала обязательной вакцинации в Австрии, то есть с 1 февраля 2022 года.
"Нарушение и отказ от обязательной прививки от COVID-19 должны предусматривать исключение из списка врачей. Политики также должны создать для этого необходимые условия", - заявили в Австрийской медицинской ассоциации.