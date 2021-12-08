У США есть договор с ФРГ о закрытии "СП-2" в случае нападения РФ - СМИ

Американские официальные лица заявили членам Конгресса, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину, сообщает Украинская правда.

Официальные лица США заявляют, что они получили заверения Германии в том, что трубопровод будет перекрыт. Но, по словам помощника Конгресса, непонятно, согласовали ли две стороны определение вторжения.

Виктория Нуланд заявила, что, по ее мнению, Германия готова принять участие в серьезных действиях против России, если РФ вторгнется в Украину. Она сказала, что США уже начали "интенсивные консультации" c Германией.

Джейк Салливан сообщил, что Штаты связывались с правительствами Германии по поводу "Северного потока-2" в контексте потенциального вторжения. Он отказался охарактеризовать дальнейшие разговоры. Салливан сказал, что "если Владимир Путин хочет видеть поток газа по этому трубопроводу, он, возможно, не захочет рискнуть вторгнуться в Украину".

По данным FT, угроза "Северному потоку-2" будет включена в пакет санкций США, который будет включать блокировку конвертации рублей в доллары и в дальнейшем будет нацелен на российских олигархов. Американский чиновник сообщил FT, что "Северный поток-2" - всегда слон в комнате… Это нависает над всем, что связано с Россией, Германией и Украиной".

Ожидается, что официальные лица США отправятся в Германию, когда к власти придет новое правительство во главе с Олафом Шольцем.