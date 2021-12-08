Госдеп призвал РФ дипломатично урегулировать ситуацию с Украиной

Власти США взаимодействуют с РФ на всех уровнях, чтобы призвать ее урегулировать дипломатическим путем проблемы с Украиной и другими странами. Об этом заявила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, сообщает ТАСС.

"Мы взаимодействуем с Россией на всех уровнях, чтобы призвать Москву отступить и урегулировать любые проблемы с Украиной или трансатлантическим сообществом через дипломатию" , - говорится в письменном вступительном слове Нуланд, подготовленном к слушаниям в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Она подчеркнула, что США и их союзники призывают РФ начать деэскалацию, отвести свои войска от российско-украинской границы и вернуться к переговорам.